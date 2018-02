Willem II lijdt pijnlijke nederlaag in blessuretijd tegen ADO Den Haag

DEN HAAG - Willem II heeft zaterdagavond een pijnlijke nederlaag geleden in Den Haag. In blessuretijd won ADO met 2-1.

De thuisploeg was veel en veel beter, maar verprutste vrijwel alle kansen. Fran Sol zette de bezoekers vlak voor rust, compleet tegen het spelbeeld in, op voorsprong.



De 0-1 bleef lang staan, maar de na de pauze tekende Johnsen voor de gelijkmaker. Een treffer die simpelweg niet kon uitblijven. Het leek op een gelijkspel uit te draaien, maar in blessuretijd ging het alsnog helemaal mis voor de Tilburgers. Kostas Tsimikas veroorzaakte een penalty en die bal ging binnen.



Hieronder lees je alles over het duel terug in ons liveblog.



ADO DEN HAAG - WILLEM II 2-1 [LIVEBLOG]



90' 2-1 voor ADO... De thuisploeg wint door een benutte strafschop van Nasser El Khayati. Er ging een domme overtreding van Kostas Tsimikas aan vooraf.



83' De Haagse storm is een beetje gaan liggen. Willem II lijkt op weg naar een punt. En daar mag de ploeg van coach Erwin van de Looi niet over mopperen.56' Johnsen met een kopkans voor ADO. De afloop laat zich raden. Weer mis.50' Ook na rust blijft ADO aanzetten en volop kansen creëren.46' Enoh keert na rust niet meer terug. Elmo Lieftink neemt zijn plek over.45' ADO was veel en veel sterker in de eerste helft. Maar goed, dat boeit niemand in Tilburg. De bezoekers staan dankzij Sol op 0-1, halverwege.39' ADO is echt heer en meester.35' Pedro Chirivella en Fernando Lewis zijn al op een gele kaart getrakteerd. Willem II moet ook op dat vlak gaan oppassen.26' Het is eenrichtingsverkeer. ADO krijgt de ene na de andere kans, maar er gaat vooralsnog geen enkele bal binnen. Zojuist opnieuw een misser van Immers.22' Darryl Lachman speelt voor reddende engel. Iedereen in het stadion dacht dat Lex Immers de 1-0 voor ADO zou maken, maar Lachman haalt de bal van de lijn.10' De gevaarlijkste speler op het veld loopt (vooralsnog) rond bij ADO. Nasser El Khayati kwam al tot twee mogelijkheden voor de thuisploeg.1' We gaan beginnen. Het is te hopen voor de Willem II-fans dat deze slechte reeks geen vervolg krijgt.0' De opstelling van Willem II:Een wijziging in de basis bij de Tilburgers: