Brandweer redt ree van verdrinkingsdood

MOERGESTEL - De brandweer heeft zaterdagmiddag in Moergestel een ree uit het Wilhelminakanaal gered. Het beestje kon op eigen kracht niet uit het kanaal komen.

Een voorbijganger zag de ree zwemmen in de buurt van de Kwelderdijk in Biest-Houtakker. Het oppervlakte-reddingsteam van de Brandweer uit Moergestel werd gealarmeerd.

Twee brandweermannen sprongen in het water en wisten de ree in te sluiten en te vangen. Daarna werd hij aan de kant gehaald. De veearts gaf het beestje een spierverslappende injectie en nam hem mee naar de dierenartspraktijk. Hier kon hij in een warme stal weer bijkomen.

Ontsnapt

Volgens een boswachter zijn er vijf reeën ontsnapt toen er tijdens een grote storm een boom op een hek viel. Deze ree was er daar eentje van.