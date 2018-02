Eredivisie weer iets spannender na gelijkspel van PSV tegen Heerenveen

EINDHOVEN - Na 22 competitiezeges op rij voor eigen publiek heeft PSV punten verspeeld in Eindhoven. De ploeg van trainer Phillip Cocu kwam in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen met tien man te staan en speelde gelijk: 2-2.

PSV kwam in de eerste helft op een 2-0 voorsprong via doelpunten van Santiago Arias en Luuk de Jong, maar raakte kort voor rust topschutter Hirving Lozano kwijt met een rode kaart.



Met tien man zag PSV in de tweede helft Heerenveen langszij komen. Stijn Schaars zorgde in de 56e minuut voor de aansluitingstreffer, Reza Ghoochannejhad trok de stand in de 82e minuut gelijk. Beide clubs kregen daarna kansen op de winnende treffer.



Ajax kan de achterstand op koploper PSV zondag terugbrengen tot vijf punten als het wint bij PEC Zwolle. De ploeg van Cocu speelt volgende week in De Kuip tegen Feyenoord.

Lees hier het liveblog terug van de wedstrijd in Eindhoven.