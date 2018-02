NAC-coach Vreven ontevreden na 3-1 verlies tegen AZ: 'Ik wil meer passie en energie in ons spel'

BREDA - NAC heeft zaterdagavond met 3-1 van AZ verloren. In Breda waren de Noord-Hollanders gewoon en maatje te groot voor de thuisploeg. Toch was er ook een puntje van kritiek. Volgens NAC-trainer Stijn Vreven had zijn team best wat meer lef mogen tonen.

NAC begon niet onaardig aan het duel en kreeg via Mitchell te Vrede zelfs een enorme kans op een goal. Maar na twintig minuten was het over en uit. AZ liet de aanwezige klasse zien en de thuisploeg kwam er niet meer aan te pas. De schade bleef echter beperkt en beide ploegen gingen met een 0-1 stand rusten, een goal van Jahanbakhsh.



Afstandschoten

Na rust ging het meteen weer mis voor NAC. Twee afstandschoten, van Til en Seuntjens, gaven de knock-out. "De schoten werden allebei van richting veranderd", zegt NAC-doelman Nigel Bertrams. "Das mooi klote. Als keeper sta je erbij en kijk je er naar. Daar kan je helemaal niks aan doen."





Invaller Umar Sadiq scoorde in de slotfase nog voor NAC. Hij maakte zijn tweede doelpunt in drie duels voor zijn nieuwe ploeg.Hoewel AZ gewoon de betere ploeg was in Breda, had NAC-trainer Vreven ook kritiek op zijn ploeg. De Bredanaars hadden met meer lef moeten spelen. "Ja, dat vind ik zeker", zo zegt hij. "Je kan verliezen van AZ, maar wij moeten meer passie en energie in ons spel leggen. En dat heb ik gemist vandaag."

Lees hier het liveblog terug van de wedstrijd in Breda.