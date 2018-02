Bewegende beelden van zeearend Lady Maya, gesignaleerd boven Goirle in goede gezondheid

GOIRLE - "Goed en slecht nieuws. We hebben Maya gesignaleerd en ze is in goede gezondheid." Robin Meijer, hoofdvalkenier van de Beekse Bergen, heeft zaterdagavond een filmpje online gezet waarin hij een update geeft van de zoektocht naar de roofvogel. Ook toont hij bewegende beelden van de zeearend die boven Goirle vliegt. Medewerkers van het dierenpark zoeken al drie dagen naar de vogel. "We hebben gewoon geduld," aldus Meijer.

De valkenier was met collega's op zoek naar de vogel in Tilburg-Noord, toen hij een melding kreeg uit Goirle. "Toen we aankwamen zagen we allemaal kauwen en kraaien, er was echt veel paniek. Wij zijn gelijk gaan zoeken en daarna vloog ze heel hoog achter mij in de lucht. Ze blijft rondvliegen rond het park in Goirle," aldus Meijer die benadrukt dat de arend in zeer goede gezondheid is.

"Blijf vooral tips geven over de locatie. Het gaat om een grote vogel met witte kop en witte staart," doet hij een oproep.