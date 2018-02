Rode kaart Lozano kost PSV twee kostbare punten 'Maar dit was een incident'

EINDHOVEN - Het meest besproken moment van de wedstrijd PSV-Heerenveen was zonder twijfel de rode kaart die Hirving Lozano kreeg. PSV stond met 2-0 voor en leek zorgeloos de wedstrijd uit te kunnen spelen. Maar met 10 man lukte het uiteindelijk niet om de winst over de streep te trekken. Het werd 2-2. "Zonder die rode kaart was ons dat niet gelukt", aldus Heerenveen-aanvoerder Stijn Schaars.

En ook voor Luuk de Jong was het duidelijk dat de rode kaart een kantelpunt was. "We stonden met 2-0 voor en hadden het onder controle. Na die rode kaart ging Heerenveen alles-of-niets spelen en komen ze met wat geglibber en uit een scrimmage langszij. Toch hadden we nog kunnen winnen. Maar de bal vloog via de binnenkant van de paal niet in, maar uit de goal."



Toch was er geen grote verslagenheid na afloop bij PSV. Vervelend puntverlies, maar niet desastreus. Dat was een beetje de teneur.



Volgende week revanche op Feyenoord

De Jong: "Het zat nu een beetje tegen, maar we hebben met z'n allen gestreden en onze fans waren top vandaag. Die hebben ons zeker met een man minder enorm gesteund. Dit moeten we als incident zien. Volgende week in De Kuip willen we revanche nemen op Feyenoord en drie punten pakken. Dat wordt weer een cruciale wedstrijd, maar eerst maar eens kijken van Ajax morgen bij PEC Zwolle doet."



Wel of niet terecht rood?

Schaars en De Jong lieten zich na afloop niet uit over terechtheid van de rode kaart. Onder voetbal-liefhebbers en op social media is het een 'trending' discussiepunt.



Scheidsrechter Dennis Higler zelf hoefde naar eigen zeggen niet lang na te denken toen hij de arm van PSV'er Hirving Lozano naarachteren richting het gezicht van Lucas Woudenberg van Heerenveen zag gaan. "Ik had een redelijk goed gezichtsveld. Ik zag een slaande beweging naar achteren, met kracht en snelheid. Mijn assistent kwam ook direct op de lijn met 'rood, rood, rood!'. Voor ons was de beslissing dus vrij snel duidelijk.''Na afloop van de wedstrijd zag Higler zag de beelden terug. Daardoor werd hij minder zeker van zijn beslissing."Laat ik voorop stellen dat we dit soort slaande bewegingen naar achteren uit het voetbal willen hebben. Maar ik kan me voorstellen dat als je de beelden ziet, zeker in slow motion, dat je gaat twijfelen." Higler heeft op het wedstrijdformulier ingevuld dat Lozano rood kreeg voor het slaan van een opponent.'Slachtoffer' Woudenberg vindt dat logisch. "Ik werd geraakt, mijn lip is dik. Ik werd geraakt, ik ga toch ook niet voor de grap liggen? Verder is het aan de scheidsrechter.'' Voor Lozano dreigt een schorsing voor de topper van volgende week tegen Feyenoord.