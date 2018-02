Farbod Moghaddam wint Leids Cabaret Festival, cabaretgroep uit Best grijpt naast prestigieuze titel

Cabaretgroep Jeroens Clan uit Best stond zaterdagavond in de finale van het Leids Cabaret Festival.

BEST - Farbod Moghaddam heeft zaterdagavond het prestigieuze Leids Cabaret Festival gewonnen. De Bestse cabaretgroep Jeroens Clan greep dus naast de titel, net als cabaretier Kasper van der Laan. Van der Laan won wel de publieksprijs.

Omdat het Leids Cabaret Festival 40 jaar bestaat is aan de finaleplek voor de drie finalisten een gezamenlijke tournee langs 40 Nederlandse theaters gekoppeld.

Diverse artiesten die ooit in de finale in Leiden stonden, maakten later furore. Onder meer Najib Amhali, Erik van Muiswinkel, Lebbis en Jansen en Sanne Wallis de Vries gingen Jeroens Clan al voor.