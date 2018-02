Zure gezichten bij Willem II: 'Erger dan dit kan niet'

TILBURG - Willem II leed zaterdagavond een pijnlijke nederlaag tegen ADO Den Haag in de eredivisie: 2-1. In de allerlaatste minuut verspeelden de Tilburgers een punt. "Dit doet pijn. Erger dan dit kan niet", sprak verdediger Thomas Meißner. "Ik baal als een stekker. Dit heb ik zelden meegemaakt", vulde collega Mattijs Branderhorst aan.

Goed speelde Willem II zeker niet in Den Haag. Sterker nog: de nederlaag was niet meer dan terecht. ADO domineerde van de eerste tot en met de laatste minuut. Maar omdat de ploeg uit Den Haag de ene na de andere kans verprutste, leek er voor de Tilburgers toch nog wat in het vat te zitten. Een gelijkspel werd echter vergooid in de slotminuut. En zo stond Willem II opnieuw met lege handen.



Kostas Tsimikas ging in de slotminuut in de fout. Hij maakte een oliedomme overtreding in het strafschopgebied. De scheidsrechter kon niets anders dan ADO een strafschop geven en daar wist de thuisploeg dus wel raad mee. Tsimikas wilde zelf na afloop niets zeggen over zijn onhandige actie."Ik denk dat het niet zo’n slimme actie was van Kostas", oordeelde Branderhorst dan maar over zijn collega. "Hij trekt iemand neer. Waarschijnlijk dacht hij dat het op dat moment het slimste was om te doen, denk ik. Hij zal nu ontzettend balen, want het was onnodig." Trainer Erwin van de Looi noemde de actie van de Griek 'ontzettend dom'. Om daar direct aan toe te voegen dat de nederlaag van zijn ploeg niet meer dan terecht was.Door het verlies blijft Willem II in de serieuze degradatieproblemen. De verschillen onderin zijn minimaal, maar Van de Looi slaagt er met zijn ploeg maar niet in om de kelder van de eredivisie te verlaten. De volgende tegenstander voor de Tilburgers is Roda JC, dat is een concurrent in de onderste regionen van de ranglijst. Dat duel staat volgende week zondag op de rol.