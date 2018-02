Weer huis in Roosendaal beschoten, bewoners waren thuis

ROOSENDAAL - Een huis aan de Amethistdijk in Roosendaal is in de nacht van zaterdag op zondag beschoten. Er zijn rond halfeen meerdere kogels op afgevuurd.

Een van de kogels doorboorde de brievenbus en het rolluik aan de voorkant. Er waren op het moment dat de knallen gehoord werden mensen in het huis, maar die raakten niet gewond.

Ook in december

De politie doet onderzoek en liet een auto in de wijk takelen. Die auto zou volgens getuigen mogelijk te maken hebben met de schietpartij.

In december werd de wijk ook al opgeschrikt door schoten op de Diamantdijk. Of hier een verband mee is, is niet bekend.

De locatie van de twee schietpartijen:

Drugscircuit

Burgemeester Jacques Niederer houdt er rekening mee dat de schietpartij verband houdt met het drugscircuit en wil op korte termijn maatregelen nemen. "Het kan niet zo zijn dat de onderwereld op straat regeert en de kogels je om de oren vliegen."