Brand vernielt dak van huis in Handel

De schade aan het dak is aanzienlijk. (Foto: Harrie Grijseels)

HANDEL - Een huis aan de Strijbosscheweg in Handel is in de nacht van zaterdag op zondag flink beschadigd na een brand.

Het vuur brak rond drie uur uit op het dak van de aanbouw. Het dak is voor een groot deel vernield, maar er raakte niemand gewond. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk.