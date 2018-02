Bejaarde vrouw geschopt, geslagen en beroofd in Breda

BREDA - Een 77-jarige vrouw is zaterdagavond mishandeld en beroofd op het Nonnenveld in Breda. De verdachte ging er vervolgens vandoor met haar handtas.

De vrouw was rond kwart voor acht op weg naar haar auto toen een man op een fiets voor haar stopte. Hij eiste geld en pakte de tas van de vrouw beet. Daarop ontstond een worsteling. De vrouw werd meerdere malen geschopt en geslagen. Vervolgens ging hij er met de tas vandoor richting de Oude Vest. De tas is daar later teruggevonden. De telefoon van de vrouw - die daarin zat - was verdwenen.

Signalement

De dader wordt begin 20 geschat. Hij heeft een tenger postuur, een getinte huidskleur en is ongeveer 1,65 meter lang. Hij droeg donkere kleren en had een capuchon op.