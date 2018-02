Bredanaar Mats Seuntjens wint met AZ van NAC: 'Ik heb een mooie avond gehad'

BREDA - Mats Seuntjens speelde zaterdagavond in het Rat Verlegh Stadion in Breda voor het eerst niet mét, maar tegen NAC. Het werd een succes voor de geboren Bredanaar. Zijn ploeg AZ won met 3-1 en Seuntjens scoorde het derde doelpunt tegen zijn oude werkgever. "Het was voor mij een bijzondere wedstrijd', zo erkent de middenvelder.

Mats Seuntjens verkaste in de zomer van 2016 naar Alkmaar en begon bij AZ met een schone lei. Dat was nodig, want in Breda kwam het voetbaltalent van de middenvelder door allerlei redenen maar niet tot volle wasdom. Omdat hij daardoor soms een wat moeizame relatie had met het NAC-publiek was zijn terugkeer in het Rat Verlegh Stadion zaterdag spannend.



'Ik ben de B-side dankbaar'

"Het was een goede avond voor AZ en een goede avond voor mij", blikt de in Breda geboren en getogen middenvelder terug op zijn 'Avondje NAC'. "Het was zeker bijzonder en apart voor mij om hier terug te komen. Maar ik heb een mooie avond gehad."



"Ik leefde echt naar deze wedstrijd toe", vervolgt Seuntjens. "Ik wist eigenlijk niet echt goed wat ik kon verwachten van het publiek. Maar na de wedstrijd zong de B-side mij toe en daar ben ik ze wel heel dankbaar voor."

Geen gevoel

Dat Seuntjens juist tegen zijn oude ploeg scoorde, zat het NAC-publiek ook niet dwars. Ook voor de AZ-speler zelf was dat niet belangrijk. "Ik voelde de vreugde van de goal en dat het de 3-0 was, maar voor de rest had ik er geen gevoel bij", aldus Mats Seuntjens.