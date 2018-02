'Ik maak me grote zorgen om de veiligheid', burgemeester reageert op schieten op huis in Roosendaal

ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal houdt er rekening mee dat de schietpartij die in de nacht van zaterdag op zondag plaatsvond aan de Amethistdijk verband houdt met het drugscircuit. Burgemeester Jacques Niederer spreekt van een 'onhoudbare situatie'.

"Ik maak me grote zorgen over de veiligheid van onschuldige omwonenden en voorbijgangers", vertelt Niederer. "Het kan niet zo zijn dat de onderwereld op straat regeert en de kogels je om de oren vliegen. Dit is een onhoudbare situatie. Samen met politie en het openbaar ministerie bekijk ik of naast het strafrechtelijke onderzoek andere maatregelen mogelijk zijn."

Maatregelen

De daders kunnen tenslotte terugkomen. "En dat willen we met alle mogelijke middelen voorkomen.'' De burgemeester praat met de officier van justitie en de teamchef van de politie over maatregelen.