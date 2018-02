Voetbalnomade Jeroen Lumu heeft spijt: 'Mezelf niet gepusht om door te breken'

Jeroen Lumu in het shirt van Willem II in 2012 (foto: VI Images).

BREDA - Jeroen Lumu heeft clubs uit Nederland, Bulgarije, Oostenrijk, Turkije en India op zijn CV staan. De oud-speler van Willem II heeft spijt van sommige keuzes, maar geeft aan toch ook veel van zijn avonturen geleerd te hebben.

Als zestienjarige jongen debuteerde Bredanaar Lumu voor Willem II. Hij werd zelfs de jongste doelpuntenmaker van de club. Niks stond een doorbraak in de weg. Toch speelde Lumu uiteindelijk maar dertig wedstrijden voor de Tricolores. “Het is mijn eigen schuld dat ik weg moest bij Willem II”, zegt Lumu. “Ik liep zelf te kloten, trainde niet als een topsporter. Daar heb ik veel spijt van.”

Voetbalnomade

Lumu koos voor Ludogorets uit Bulgarije, maar kon ook naar andere clubs. “Ik had stage gelopen bij Anderlecht en ook Wolverhampton wilde mij hebben. Willem II hanteerde jammer genoeg een te hoge vraagprijs.”

Na een kort verblijf in Bulgarije, keerde Lumu terug in Nederland bij sc Heerenveen. Ook daar verbleef Lumu kort: twee maanden. Volgens de FIFA mag een speler maar voor twee clubs per seizoen uitkomen. Lumu speelde één wedstrijd voor Ludogorets en twintig minuten mee bij sc Heerenveen, en daardoor mocht hij niet meer in actie komen voor een andere club.

Stap in loopbaan

FC Dordrecht bood uitkomst en liet hem dat seizoen meetrainen. Na bijna een jaar maakte Lumu zijn debuut voor De Schapenkoppen. Na een goed jaar in de Jupiler League vertrok de aanvaller naar Sänkt Pölten uit Oostenrijk. “Ik dacht toen echt dat dit een goede stap in mijn loopbaan zou zijn”, zegt Lumu. Weer een kort verblijf, want na een halfjaar maakte hij de overstap naar Turkije om voor Samsunspor te gaan spelen.

De tekst gaat verder onder de video met beelden van Lumu bij verschillende clubs.

Zevende club

Op dit moment speelt Lumu in India. Delhi Dynamos FC is club nummer zeven waarbij Lumu onder contract staat. Zijn club staat laatste in de Indian Super League.

Ondanks de slechte positie op de ranglijst, heeft Lumu het wel naar zijn zin in India. “Ik speel veel en sinds een aantal wedstrijden speel ik op de linksbackpositie. Veel mensen kennen mij natuurlijk als aanvaller, maar het verdedigen gaat me goed af, ik weet wat de aanvallers denken.”

Lumu vindt dat hij te snel is vertrokken uit Nederland en veel verkeerde clubkeuzes heeft gemaakt, maar toch is het ook zijn instelling waar hij veel spijt van heeft. “Als ik heel eerlijk ben, heb ik mezelf gewoon niet genoeg gepusht om definitief door te breken. Gelukkig ben ik nog jong, en kan er nog genoeg gebeuren.” Toch heeft hij ook veel geleerd bij alle clubs. “Ik ben volwassen geworden door al mijn avonturen in het buitenland. Ik heb veel meegemaakt en dat heeft mij geholpen als voetballer.”

Terugkeer Nederland

Het seizoen in India loopt bijna ten einde en Lumu zou een terugkeer naar Nederland zeker niet uitsluiten. “Ik zou meteen het vliegtuig pakken als ik terug kan naar Nederland. De eredivisie of de Jupiler League maakt me echt niet uit, ik sta overal voor open. Ik zou graag weer op een hoger niveau willen spelen en trainen.”

Toch heeft Lumu nog één grote droom. “Ik wil zo graag ooit nog voor Willem II spelen, ik heb daar heel de jeugd doorlopen en ben daar gedebuteerd. De club zit in mijn hart.”