Bewoner beschoten huis Roosendaal is verdachte eerdere schietpartij

ROOSENDAAL - “We zijn ons rot geschrokken”, dat zegt de bewoonster van het huis aan de Amethistdijk in Roosendaal dat zaterdagnacht werd beschoten. Een onbekende schoot zeker drie keer richting het huis. De bewoners zeggen niks met drugscriminaliteit te maken te hebben, maar bevestigt wel dat de man van het gezin verdacht wordt van betrokkenheid bij een eerdere schietpartij in december.

"Er is een link met de eerdere schietpartij in Roosendaal", laat ook burgemeester Niederer aan Omroep Brabant weten. In december vond er een schietpartij plaats op de Diamantdijk waarbij iemand gewond raakte. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij die zaak, is de bewoner van het huis aan de Amethistdijk. "Hij is gisteren geschorst, hij was net een paar dagen thuis" aldus advocaat Ed Manders.

Drugs

Volgens de burgemeester van Roosendaal gaat het om een conflict tussen Marokkaanse families over drugs. Hij denkt na over maatregelen op de plek van de schietpartij aan de Amethistdijk. Opties zijn de woning helemaal sluiten of zorgen voor cameratoezicht.

"Mijn eerste verantwoordelijkheid is de veligheid van de onschuldige omwonenden" liet hij aan Omroep Brabant weten.

'Ik hoorde drie knallen'

De vader en moeder van het gezin dat in het huis woont zijn zaterdag kort na middernacht nog op. Hun drie kinderen liggen al op bed. Plots worden ze opgeschrikt door enkele luide knallen. “Ik hoorde drie knallen, toen ik naar buiten rende zag ik een donkerkleurige Volvo wegrijden”, vertelt de bewoonster. De rolluiken van het huis waren gesloten, desondanks is de schade aan de woning goed zichtbaar. In het raam van de woonkamer zitten twee kogelgaten. En ook in de brievenbus is een kogelgat te zien.

Het gezin zegt te weten wie de vermoedelijke schutter is. “We hebben al langer problemen met iemand die ons al enkele keren heeft bedreigd. Het is ook een bekende van de politie. Sinds afgelopen zomer heeft hij het op ons gemunt. We hebben al een paar keer aangifte gedaan, maar we hebben niet de indruk dat er serieus iets mee wordt gedaan.”

Net gezin

Volgens het gezin hebben de problemen niets met drugs te maken. “Wij zijn een net gezin. Ik werk in de zorg en mijn man is thuis en past op de kinderen”, zegt de vrouw. “Wij wonen hier al acht jaar en hebben nog nooit problemen gehad. Ik vind het ook echt vreselijk voor de buurt. Wat moeten de mensen wel van ons denken?”