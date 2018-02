Live koekeloeren: de webcams in vogelnesten staan weer aan

EINDHOVEN - De Vogelbescherming heeft weer webcams in de natuur aangezet waarmee allerlei vogels van dichtbij te begluren zijn. In Brabant zijn er vier soorten vogels te zien, waaronder eentje in de Mortel.

De webcams zijn onderdeel van de campagne 'Beleef de Lente'. Het is alweer de twaalfde keer dat de Vogelbescherming dit doet. Acht verschillende soorten vogels zijn te volgen via de website. Op vier plekken in Brabant zijn webcams geplaatst. Zo kun je bijvoorbeeld meekijken met de slechtvalk in de Mortel.

Ook de ijsvogel in Dongen en de koolmees zijn via de webcams te bekijken.

Kerkuil

Een bijzonder verhaal is dat van de kerkuil. Vorig jaar was op de webcams te zien hoe het mannetje verdween. Vervolgens overleden vier kuikentjes. Drie overleefden het en vlogen uit. Maar, half november was te zien dat het vrouwtje een nieuwe partner had gevonden. Overdag zitten ze vaak samen in de kast en regelmatig is te zien hoe ze elkaar knuffelen.