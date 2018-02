Vaatchirurg Catharina Ziekenhuis: 'De tabaksindustrie is een misdadige organisatie'

EINDHOVEN - "De tabaksindustrie is een misdadige organisatie die bezig is om mensen verslaafd te maken". Dat zegt Joep Teijink van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven in de talkshow KRAAK. Hij deed al begin vorig jaar aangifte tegen de sigarettenindustrie. Aanstaande donderdag maakt het Openbaar Ministerie bekend of ze ook echt een strafzaak tegen de tabaksindustrie gaat voeren.

"Sigaretten zijn expres zo gemaakt dat ze mensen verslaafd maken", zegt de Eindhovense chirurg. "We moeten het probleem aanpakken bij de bron, de tabaksindustrie. Die maakt jonge kinderen volgens hem bewust verslaafd. Hij neemt het jongeren ook niet kwalijk dat ze verslaafd raken aan de sigaret. "In de pubertijd mag je nog domme dingen doen, je bent dan nog bevattelijk voor wat kinderen om je heen doen".

Heroïne

Nicotine is net zo verslavend als heroïne en cocaïne, zegt de arts, die in de praktijk dagelijks merkt wat de gevolgen zijn van dat roken. Slagaders horen zo soepel als een tuinslangetje te zijn, maar bij rokers is het zo verkalkt dat de wanden zo hard als een tafel zijn. Teijink noemt de rokers van nu de 'verloren generatie'.

Mocht het OM aanstaande donderdag niet tot vervolging overgaan, dan is de chirurg erg teleurgesteld. Teijink: "We geven niet op, we kunnen de rechter met een artikel 12 procedure, nog altijd dwingen vervolging te onderzoeken. We gaan gewoon door".

Eerde organiseerde Joep Teijink ook al rondleidingen door zijn ziekenhuis voor jongeren, om met eigen ogen te zien wat roken voor een gevolgen kan hebben. Hij gelooft in de goede zaak en wil het liefst zijn eigen werk overbodig maken.