RTL-presentator John Williams naar Spoedeisende Hulp tijdens carnaval in Eindhoven

EINDHOVEN - Carnaval in het Pullman Hotel in Eindhoven. Voor velen was het een mooi feestje, maar RTL-gezicht John Williams is op de Spoedeisende Hulp van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven beland. Dit meldt weekblad Story. De presentator zou volgens getuigen onder invloed zijn geweest van drank en drugs, zelf ontkent hij dit verhaal.

Tijdens een carnavalsfeestje in het Pullman Hotel werd hij naar verluidt onwel. Rond 6.30 uur werd hij op carnavalszaterdag de Spoedeisende Hulp binnengebracht.

Wazig uit zijn ogen

Getuigen zeggen dat de presentator wazig uit zijn ogen keek en dat hij aan de artsen bevestigd zou hebben dat hij drugs had gebruikt. John Williams zelf spreekt dit verhaal echter tegen. "Ik ben inderdaad die nacht in dat ziekenhuis onderzocht, maar dat had niets met drank of drugs te maken. Ik ben naar de Spoedeisende Hulp geweest omdat ik een pijnlijke splinter in mijn vinger had", vertelt hij aan Story.