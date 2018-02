Verwarde en gedrogeerde Ier van veld geplukt, NAC gaat kosten op hem verhalen

BREDA - Verward, behoorlijk onder invloed en van Ierse afkomst. Dat was de man, die zaterdagavond in de extra tijd van de wedstrijd tussen NAC en AZ het veld betrad.

Scheidsrechter Jochem Kamphuis liet het duel in het Rat Verlegh Stadion in Breda even stilleggen om de man van het gras af te halen. De ongewenste gast moet er rekening mee houden dat NAC alle kosten die het incident met zich meebrengt, op hem zal verhalen.



Incidentele bezoeker

Uit het eerste verhoor bleek dat het niet om een vaste tribuneklant van NAC ging, maar om een incidentele bezoeker met de Ierse nationaliteit. De man is overgedragen aan de politie, zo meldt de Bredase club op haar site.



Hoewel de beelden anders doen vermoeden, de onverlaat leek met zijn gebaren en blik op een deel van de tribune gericht, had hij het niet op een specifiek iemand gemunt. Evenmin had hij andere kwade intenties. De man liep in de 91e minuut ineens het veld op, werd eerst door wat spelers in bedwang gehouden en vervolgens door een steward maatje groter de catacomben ingeloodst. Het incident duurde al met al ruim een minuut en had geen invloed op de wedstrijd, NAC keek toen al tegen een hopeloze 1-3 achterstand aan.



Nader onderzoek NAC

NAC betreurt het voorval ten zeerste en stelt een nader onderzoek in naar het incident. De club gaat met de KNVB in overleg over de maatregelen die ze kan treffen. Duidelijk mag in ieder geval zijn dat de man, incidentele bezoeker of niet, een lang stadionverbod tegemoet kan zien, zo klinkt het stellig.



Ook stelt NAC dus alles in het werk om eventuele boetes en overige schade van het incident te verhalen op de betrokkene(n).