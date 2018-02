Burgemeester Houben: 'Het gaat steeds beter in Nuenen'

NUENEN - Het was een bende in 2013 bleek uit een rapport. In 2016 bleek uit een ander rapport dat het al een stukje beter ging met de bestuurscultuur in Nuenen. Burgemeester Maarten Houben ziet daar een stijgende lijn in. "Het is geen 10, maar het gaat echt beter in Nuenen", zegt hij zondag in de Omroep Brabant talkshow KRAAK. Hij reageert daarmee op het maar niet wegkrijgen van dat slechte imago van Nuenen. Een rommeltje, onbestuurbaar, een stel vechtersbazen zijn kwalificaties die je regelmatig hoort.

Hij hoorde niet zolang geleden dat hij weer zes jaar mag blijven in Nuenen als burgemeester. Maar bijna tegelijkertijd besloot de provincie dat Nuenen opgeheven kan worden en met Eindhoven samengevoegd. In de brief liet het provinciebestuur er geen gras over groeien. Omdat het bestuur er een potje van maakt in Nuenen, kunnen ze niet zelfstandig blijven en beter met Eindhoven samengevoegd. In KRAAK. vertelt Houben dat hij verdrietig wordt van de manier waarop de provincie met de gemeente omgaat. "Maar wij in Nuenen leggen zo'n brief ook meteen waar hij hoort", zegt Houben veelbetekenend. Hij geeft toe dat hij meer respect verwacht had van zijn collega's van de provincie.

Tropenjaren

Het waren tropenjaren, de eerste jaren dat Maarten Houben vanuit de raad in Eindhoven in 2012, burgemeester van Nuenen werd. "Het is geen gemakkelijk ambt, ik trof een volledig versnipperde gemeente aan". En dat is eigenlijk nog steeds zo. Een gemeenteraad met 19 leden, verdeelt over 11 partijen waarvan 7 eenmansfracties. "Maar ik hoop dat er na de volgende verkiezingen nog een aantal ervaren raadsleden overblijft.

Houben komt uit een CDA-nest. In KRAAK. vertelt de burgemeester dat hij bij de geboorte al meteen CDA-lid werd, maar tijdens zijn pubertijd korte tijd niet meer zo van de christendemocraten was. Nog steeds overlegt de Nuenense burgemeester met zijn moeder, de oud-burgemeester van Eersel en zijn vader die voor het CDA in de Provinciale Staten zat.