Fabelachtig: dertig overwinningen en record voor veldrijder Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel een klasse apart, ook in Hulst (foto: VI Images).

HULST - Het is hem gelukt. Mathieu van der Poel heeft voor de dertigste keer dit seizoen een veldrit gewonnen. Hij won zondagmiddag in het Zeeuwse Hulst de Brico Cross. Met deze winst evenaart hij het record uit het seizoen 2006/’07 van de Belg Sven Nijs.

Maar zoals het Sven Kramer niet lukte om de olympische tien kilometer te winnen, zo faalde Van der Poel in zijn opzet om dit wielerjaar wél wereldkampioen te worden. Het zal dus altijd een seizoen blijven met een onvervulde wens.



Vanaf begin aan de leiding

Maar dat de zoon van voormalig cyclecrosstopper Adrie een klasbak is en blijft, bewees Mathieu van der Poel dus ook deze zondag. Hij nam direct de leiding en stond die niet meer af.

Volgens Omroep Zeeland heeft Mathieu’s broer David, met de Belg Michael Vanthourenhout, nog wel de achtervolging ingezet. Halverwege koers was het verschil al ongeveer een halve minuut en bovendien viel David toen terug na pech aan zijn ketting.

Bordje met ''30'

Vanthourenhout kreeg nog wel gezelschap in zijn poging de koploper te achterhalen, maar Van der Poel was niet te achterhalen. De onbetwiste winnaar kwam over de finish met in zijn hand een bordje met daarop het getal 30.