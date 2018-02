Man zwaargewond na metershoge val tijdens snoeiwerkzaamheden in Bladel

BLADEL - In Bladel is zondagmiddag een man zwaargewond geraakt toen hij een boom aan het snoeien was. De man viel vier meter van een ladder naar beneden. Dat gebeurde rond twee uur aan de Tipmast.

Er kwamen veel hulpdiensten naar de plek van het ongeluk. Een traumahelikopter landde op het naastgelegen grasveld. Meerdere ambulances en de brandweer kwamen ter plaatse.

Tak afzagen

Het slachtoffer is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De man was bezig een grote tak af te zagen. Hoe de man ten val kwam is niet duidelijk.