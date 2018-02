Kat beschoten met hagel en overgoten met zuur, zoveelste incident in drie jaar tijd

TILBURG - Ze wil graag alle inwoners van Tilburg-Zuid waarschuwen. Beste dierenliefhebbers, pas op je kat! Al drie jaar ziet Kimberley van Eijck mishandelde katten door de wijk lopen. Vrijdag was het weer raak bij haar Italiaanse buurvrouw.

Kat Adolf was al een paar dagen niet meer thuis geweest. Toen hij weer bij het baasje in de Gebroeders van Eijckstraat kwam had de zwarte Europese Korthaar een schotwond op zijn achterhoofd, vlakbij zijn oor. Zijn kattenharen eromheen waren helemaal weggeschroeid. Volgens Kimberley is er zuur over de kat heen gegoten.

Bruis op de mond

“Dit is niet het eerste incident. De buurvrouw heeft vier katten. De lapjeskat en tijgerkat hadden al schotwonden onder de kaak en bij de billen. En ook andere mensen in onze wijk Korvel zijn slachtoffer. Meerdere katten zijn vergiftigd, die zien we met bruis op de mond dood gaan. Niemand doet echter aangifte, omdat er toch geen spoor van de daders is.”

Dader onbekend

Kimberley heeft zelf acht katten, die houdt ze echter binnen op een afgesloten plaats. Niet uit angst, maar ze vindt dat haar katten niet buiten horen te lopen. Hoewel ze dus zelf geen slachtoffer kan worden, houdt de vraag haar bezig. Wie heeft er toch zo’n hekel aan de huisdieren? “Er zijn veel vogeltjesboeren in de buurt en mensen met vijvers, misschien moet je het daar zoeken.”