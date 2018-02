Polonaise of matchfixing? 'Ongelooflijk domme' overtreding Kostas Tsimikas maakt veel los

TILBURG - Kostas Tsimikas heeft wat over zich heen gekregen, zeg. De Griekse huurling van Willem II veroorzaakte zaterdagavond in slotfase van het uitduel met ADO Den Haag de penalty waarmee de thuisclub een 2-1 zege pakte. En de Tilburgse degradatiekandidaat zijn veertiende competitienederlaag kreeg.

“Ontzettend dom”, noemde Erwin van de Looi de overtreding van de verdediger. Die reactie van de trainer van Willem II mocht er al zijn. Laten we hopen dat Tsimikas het Nederlands nog niet onder de knie heeft, want twitteraars gingen direct na de overigens terecht verloren wedstrijd los over hem.

Geen twijfels

Eerst even terug naar hét moment. Naar de 92e minuut. In één van de laatste pogingen de ontmoeting in zijn voordeel te beslissen wordt bij een Haagse aanval de bal doorgekopt. Nog voordat ADO-aanvoerder Lex Immers de bal wil controleren, hangt Tsimikas met beide handen aan zijn shirt. Penalty. Geen twijfel mogelijk, zelfs niet bij de onervaren scheidsrechter Joey Kooij. Evenmin enige aarzeling bij Abdenasser El Khayati: 2-1.



'Lastminute-deal'?

Wat bezielde de Griek? Houdt hij van Griekse lastminute-deals of was hij nog in carnavalssferen en wilde hij de polonaise lopen achter Lex Immers (handjes op die schouders)?



Opvolger van Kargbo?

Een andere twitteraar vroeg zich serieus af of Willem II in Tsimikas een opvolger van Ibrahim Kargbo in huis heeft gehaald. Kargbo werd lang beschuldigd van matchfixing. Eind vorig jaar werd de zaak tegen de inmiddels gestopte voetballer uit Sierra Leone geseponeerd.





NOS-verslaggever Jeroen Elshoff had er geen woorden voor.



Hans Kraay leefde zondagmorgen bij Jansma aan Tafel (FOX Sports) mee met Van de Looi. De vroegere verdediger hield geen spaan heel van de Griek: "Die jongen is compleet ongeschikt voor dit vak."





Fans willen verhaal halen

Voor de fans van Willem II was het de zoveelste tegenvaller dit seizoen. Bij terugkeer van de spelersbus bij het Koning Willem II Stadion in Tilburg wilden ze verhaal halen. Vergeefs: hun ‘idolen’ hadden geen zin het gesprek dan wel de discussie aan te gaan.



Trainer vol lof

Nog éen keer Tsimikas. Eén fout, hoe enorm en onvergeeflijk ook, is geen reden om iemand helemaal af te branden. Immers, eerder dit seizoen was Van de Looi nog vol lof over de ex-speler van Olympiakos Pireaus. Recent had hij bovendien met een doeltreffende vrije trap een groot aandeel in de bekerwinst van Willem II op Roda JC.



Overigens leidde de onhandige timing van de Griek nog wel tot een a-collegiale actie van ADO-aanvaller Bjorn Johnsen. Hij vroeg arbiter Kooij de Tilburgse verdediger een kaart te geven. Dat bleef Tsimikas gelukkig (en onterecht) bespaard, maar de Noorse spits in Haagse dienst helaas ook.