Ruud bouwde de uitkijktoren van zijn overleden vader opnieuw en nu is hij klaar

NIJNSEL - Na twee maanden slopen, dingen regelen en opbouwen is de nieuwe uitkijktoren in het buitengebied van Nijnsel klaar. Hij werd zondag feestelijk geopend. Ruud de Wit kijkt tevreden toe. Hij bouwde de toren voor zijn overleden vader. De oude toren, die zijn vader ooit bouwde, was rot.

Het is zondag een stralende dag in Nijnsel. 'Ik denk dat ons pap mee zit te kijken', vertelt Ruud. "En dat hij ook al mee heeft zitten kijken tijdens de bouw want toen was het ook al mooi weer."



Tijdens de opening is het druk. Vrienden en familie zijn erbij. En hoewel het een feestelijk moment is, voelt het voor Ruud toch ook wel dubbel. "Het is wel een speciaal moment. Als je zo kijkt is het één en al vreugde maar waar het om begonnen is, is natuurlijk niet prettig. Het is gewoon heel dubbel maar wel heel mooi."Want de vorige toren werd gebouwd door Ruud zijn vader, Mari de Wit. Mari overleed in 2016 en toen bleek dat de oude toren rot was en moest worden gesloopt, besloot Ruud dat er een nieuwe moest komen Voor de bouw van de toren kreeg Ruud veel hulp van vrijwilligers. Mensen hielpen met bouwen of steunden het project financieel. Hij is deze mensen dankbaar. "Als je ziet hoeveel mensen mij hebben willen helpen dat is gewoon geweldig. Zonder die mensen was het me ook niet gelukt. Want het was best een flink kostenplaatje. En de mankrachten natuurlijk. In mijn eentje was het echt niet gelukt."Omdat Ruud de toren heeft gebouwd, is hij nu nog de eigenaar. Maar dat verandert binnenkort. Dan neemt Staatsbosbeheer het onderhoud van de toren over.