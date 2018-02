Lozano kreeg rood tegen Heerenveen, maar waarom Huntelaar tegen PEC Zwolle niet?

ZWOLLE - Ongeacht het resultaat van PEC Zwolle – Ajax, dat zondag in 0-1 eindigde, zal nog lang over dit duel worden nagepraat. Tijdens de wedstrijd deed zich een incident voor dat vergelijkbaar was met de overtreding, die PSV-spits Hirving Lozano zaterdagavond maakte, thuis tegen Heerenveen (2-2).

Waar de Mexicaan rood kreeg, ontsnapte Ajax-midvoor Klaas-Jan Huntelaar aan zo’n vroegtijdige aftocht. Al in de vijfde minuut ontworstelde Huntelaar zich aan de Zwolse verdediger Bram van Polen. Net als Lozano ging hij met zijn arm naar achteren op een manier die vragen opriep en met name bij PSV-fans om een kaart schreeuwde. En dan uiteraard een roodkleurige.













Ronald de Boer: 'Rood'

De Eindhovense supporters stonden niet alleen. Ronald de Boer (voormalig Ajacied) vond in zijn rol als analist bij FOX Sports de handeling van Huntelaar zelfs erger.



Er waren ook mensen die er een heel andere visie op loslieten. Niet Huntelaar, maar juist Van Polen zou bestraft worden. Omdat hij zijn tanden had gezet in de elleboog van de Ajacied.





Woord is aan de KNVB

En nu maar afwachten wat de KNVB doet: moeten én Lozano én Huntelaar op de blaren zitten, wordt de ene aanvaller wel en de andere niet vervolgd of gaan beiden vrijuit? De kans is groot dat de Ajacied de dans ontspringt, omdat arbiter Kevin Blom het bewuste duel met Van Polen heeft beoordeeld. Dan komt de tuchtcommissie van de voetbalbond normaal gesproken niet meer in actie.



Voor twee oud-verdedigers staat het buiten kijf: Lozano wordt geschorst. Zowel André Ooijer (kampioen met PSV én Ajax) als Hans Kraay (onder meer ex-FC Den Bosch) zei zondagmorgen aan de FOX-Sportspraattafel van Kees Jansma dat de Mexicaan terecht rood kreeg. Als het aan Wim Kieft had gelegen, dan was ook Huntelaar weggestuurd. De voormalig spits van Ajax én PSV meldde dit zondagavond in Rondo, de voetbaltalkshow van Ziggo Sport. Pierre van Hooijdonk (ooit actief bij onder meer NAC Breda) was later op de zondagavond bij Studio Voetbal eenzelfde mening toegedaan. Ajax-aanvoerder Joël Veltman. “Ik denk dat Huntelaar geluk heeft gehad. Of ik besef dat ze bij PSV boos zijn? Ach, wij zijn ook wel eens boos als we hen zien spelen."







PSV ziet Ajax naderen

Belangrijk voor PSV was met welk resultaat Ajax uit Zwolle zou vertrekken. De nummer twee van de eredivisie nam na rust een (verdiende) 0-1 voorsprong, door ...Huntelaar, en stond die niet meer af. Door dit PSV-achtige resultaat heeft de Eindhovense koploper ‘nog maar’ vijf punten voorsprong. PSV speelde zaterdagavond thuis met 2-2 gelijk tegen Heerenveen.