Staking Transavia: maandagochtend geen vluchten vanaf Eindhoven Airport

EINDHOVEN - De piloten van Transavia gaan staken. Er vertrekken maandagochtend geen vluchten vanaf Eindhoven Airport. De vluchten naar Malaga, Faro, Kopenhagen, Valencia en Lissabon worden geschrapt. De piloten onderhandelen al veertien maanden met hun werkgever over een nieuwe CAO.

Ook op Schiphol en Rotterdam Airport wordt gestaakt. In Amsterdam vervallen 18 vluchten, in Rotterdam zes. Volgens Joost van Doesburg van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers  (VNV) worden in Eindhoven en Rotterdam alle vluchten geschrapt en op Schiphol bijna alle vluchten. "De stakingsbereidheid is bijzonder hoog."

Conflict over CAO

De VNV had Transavia een ultimatum gesteld, dat op zaterdag 17 februari afliep. Het ziekteverzuim onder de Transavia-vliegers is buitensporig hoog. De oorzaak zoekt de VNV bij de instabiele roosters en het onvoldoende grip hebben op de eigen vrije tijd. Hiernaast eist VNV een goede beroepsongeschiktheidsregeling en een bescheiden loonstijging.

Bijeenkomst piloten

Van Doesburg geeft aan dat het aan Transavia is om haar klanten te informeren. Hij verwacht echter dat een aantal reizigers morgen toch tevergeefs naar de luchthaven zullen gaan. De piloten van Transavia komen morgen samen op het VNV-kantoor in Badhoevedorp, ze worden met een bus opgehaald in Eindhoven en naar de Randstad gebracht.

De vlucht die om 11.20 uur naar Barcelona gaat, zal wel vertrekken, maar met vertraging. "De staking eindigt om 12.00 uur. Omdat deze vlucht zo dicht tegen dat tijdstip aan zit, zal de piloot met vertraging opstijgen."

In Zuid-Nederland start maandag formeel de voorjaarsvakantie, veel scholen zijn echter afgeweken van het landelijk advies en hebben hun leerlingen en medewerkers al met carnaval vrijgegeven.

Reactie Transavia

Transavia laat weten teleurgesteld te zijn over de staking. "Tot onze teleurstelling wil de VNV niet in gesprek met Transavia over een bod dat op alle punten tegemoetkomt aan de wensen van onze vliegers.  Daarmee heeft de VNV een uitgestoken hand van Transavia om verdere escalatie van het conflict te voorkomen, afgeslagen."