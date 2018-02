Winkelwagenmuntjesverzamelaars hebben nooit genoeg: Geen muntje teveel hoor!

VEGHEL - Er zijn er bij die maximaal een paar honderd tot een paar duizend muntjes bezitten, maar in Veghel was er ook een verzamelaar die er ruim 35-duizend heeft. De verzamel en ruilbeurs in Veghel stond zondag in het teken van het winkelwagenmuntje. De echte verzamelaars steken zo’n muntje honderd keer liever in een album, dan in een winkelwagentje. Want van winkelwagenmuntjes moet je genieten.

Uit alle delen van het land waren de echte liefhebbers naar Veghel gekomen, allemaal op zoek naar dat ene speciale winkelwagenmuntje dat nog ontbreekt in de eigen verzameling. Er zijn heel veel bedrijven die ze laten maken en met liefde uitdelen aan de klanten. Een goedkopere en effectievere manier van reclame maken bestaat er bijna niet. En bedrijven pakken het slim aan. “Albert Heijn heeft niet één muntje, maar bijna dertig verschillende. Daar zoek ik wanhopig naar”, zegt een verzamelaar uit het Eindhovense.



'Dit is genieten'

Op de beurs is het ruilen en onderhandelen om je eigen persoonlijke verzameling te perfectioneren. Piet Cornelissen heeft na een ochtendje ruilbeurs aardig wat muntjes meer. “Ik denk dat ik er vijftig bij heb gekregen. Dit is echt genieten, dit is wel zo leuk.” Wat Cornellissen - en met hem vele anderen - zorgen maakt is de desinteresse van de jongere generaties. “De jeugd wil niet meer verzamelen, lijkt het wel. Ze zitten liever achter de computer en heel de dag op de telefoon”, zegt Piet enigszins zurig.



Dat zijn er heel veel

De omvangrijkste verzameling in Veghel was die van Gemma Dietman uit de Achterhoek. Om precies te zijn hebben Gemma en haar man 36.600 ( zesendertigduizendzeshonderd) winkelmuntjes verzameld. “We zijn wel een beetje te fanatiek”, zegt Gemma. “We sparen ze niet alleen van Nederland maar ook van andere Europese landen.” Gemma en haar man vinden naast het verzamelen ook het sociale aspect van de hobby leuk. “Je ontmoet andere verzamelaars. Op die manier blijf je ook een beetje onder de mensen. We treken zo’n beetje het hele land door”



Verzamelaars van winkelwagenmuntjes kwamen zondag bij elkaar in Veghel. Het was kijken, ruilen en soms onderhandelen. Maar bovenal vonden ze het me elkaar heel gezellig. “Genieten”, zoals Piet Cornelissen het verwoord.