Mysterieus: Zit er een monster in de Noorderplas in Den Bosch?

DEN BOSCH - Ongeruste buurtbewoners vragen zich het hele weekend al af of er misschien een monster in de Noorderplas in Den Bosch rondzwemt. Sinds zaterdag beweegt er namelijk een waarschuwingsbord door het deels bevroren water.

Nynke Bijlsma zette de foto die bij dit bericht staat op Facebook. Ze vraagt zich gekscherend af of er misschien een monster van Loch Ness in de Noorderplas rondwaart. Haar vriend zag het bordje bewegen. "Hij hoort krakend ijs en ziet dit bordje een meter of drie verplaatsen."

Karpers of krokodillen?

Al snel daarna krijgt ze veel reacties. Zo wordt er geopperd dat het misschien wel een grote karper is. Iemand anders grapt dat er onlangs nog krokodillen zijn uitgezet. Maar het kan ook net zo goed een bever zijn geweest.

Ene Mayk trekt misschien wel de juiste, maar niet zo'n spannende conclusie. Het ijs zou gewoon zijn gaan driften denkt hij.

Hoe dan ook het houdt de gemoederen flink bezig in de Bossche wijk Maaspoort.