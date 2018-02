Politiemol Mark M. hoort vandaag welke straf hij krijgt

DEN BOSCH - De rechter doet maandagmiddag uitspraak in de zaak van de 'politiemol'. Ex-politieman Mark M. zou jarenlang geheime informatie hebben gelekt naar de onderwereld en hij zou daarvoor ook betaald hebben gekregen. Hij werd na zijn arrestatie door zijn baas 'de rotste appel in jaren 'genoemd.

De verdachte werkte bij de Nationale Recherche in de regio Eindhoven. Tijdens zijn rechtszaak is vijf jaar cel tegen hem geëist. Ook andere verdachten horen hun straffen. Het gaat om een handlanger en drie afnemers.

Lek kwam in andere zaak naar boven

Mark M. liep in 2015 tegen de lamp toen agenten bij een huiszoeking in een andere zaak vertrouwelijke documenten vonden. Ze volgde het spoor terug en kwamen uit bij de computer van Mark M.. Die hielden ze vervolgens uitgebreid in de gaten.

Zelfs undercoveragenten werden ingezet om M. te verleiden met nepinformatie die in de politiecomputer was gestopt. Hij hapte toe en gaf ze de nepinfo. Maar hij wilde geen geld in ruil daarvoor terug. Dat was opmerkelijk omdat het OM juist er op hamerde dat dat wel gebeurde.

LEES OOK: Hoe liep politiemol Mark M. tegen de lamp?

De politie merkte ook dat M. een huis bezocht in Veldhoven waar een wietcrimineel woonde. Binnen lagen vertrouwelijke stukken. Ook bij zijn ouders in Weert lagen documenten die daar niet hoorden. M. sprak van een soort uit de hand gelopen hobby. Het OM zegt dat hij abonnementen had lopen en duizenden onverklaarbare zoekvragen deed in de politiesystemen. Hoe groot de schade aan de recherche-onderzoeken was is ook tijdens het proces vaag gebleven.

Arrestatie

Zijn advocaat vindt dat er amper bewijs is en dat alles draait om aannames, zeker als het gaat om de vermeende betalingen aan M.. Maar tijdens de zitting leek het er op dat lekken van informatie een beschuldiging is waar M . moeilijk onderuit gaat komen. Als er een lange celstraf uitkomt, moet M. mogelijk meteen in de boeien worden geslagen. De officier van justitie vorderde tijdens het proces zijn onmiddellijke arrestatie. M. heeft al gezegd dat hij geen verstoppertje wil spelen.