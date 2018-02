Klaas Dijkhoff vierde als Russische sporter carnaval: 'Het leek ons toen nog heel grappig'

BREDA - VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff vierde maandag nog volop carnaval toen hij een telefoontje kreeg vanuit Den Haag. Dat ging over de affaire rond Halbe Zijlstra, toen minister van Buitenlandse Zaken. "Ik ben meteen gestopt met alcohol drinken", vertelde Dijkhoff zondagavond in het televisieprogramma CollegeTour. Zijn carnavalsoutfit als Russische atleet was stom toeval.

"Toen we dat in december bedachten, leek het ons heel grappig", legt Dijkhoff uit. Samen met een aantal vrienden smeedden ze een plan om het Kielegat (Breda dus) onveilig te maken als Russische olympische sporters.

'Kras op de neus'

Niet lang daarna trad Zijlstra af door zijn leugen over een vermeende ontmoeting met de Russische president Vladimi Poetin. "Dat is redelijk absurd, dat krijg je niet verzonnen", reageert Dijkhoff op het toeval.

Dat de affaire Zijlstra de kop van zijn collega zou kosten, had hij niet durven bevroeden. "Ik dacht, die krijgt een flink debat en een kras op zijn neus."

Dijkhoff denkt dat hij premier kan worden

Later in het gesprek, waarin Dijkhoff bedachtzamer en minder spraakzaam naar voren komt dan gebruikelijk, vraagt Twan Huijs hem naar de politieke ambities van de Bredase politicus. Op de vraag of hij een goede minister-president zou zijn, durft hij niet zo snel te antwoorden. "Dat klinkt zo raar om dat over jezelf te zeggen. Dat vind ik aanmatigend en in dat soort uitspraken ben ik dan ook zuinig", draait Dijkhoff er in eerste instantie wat omheen.

Na lang doorvragen geeft hij dan toch schoorvoetend toe. "Ja, ik denk dat ik dat wel kan." Ook onze huidige premier en partijgenoot Mark Rutte ziet potentie in de politicus met onvervalste Brabantse tongval. "Ik vind dat hij zich heel goed ontwikkeld. Ik denk dat hij een goede premier zou kunnen zijn. Hij heeft het absoluut in zich, daar is geen twijfel over."