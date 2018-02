Sjef van den Berg in de race voor twee wereldtitels handboogschieten

YANKTON - De handboogschutters Sjef van den Berg uit Heeswijk-Dinther en Rick van der Ven uit Oss mogen zich wereldkampioen noemen. Het tweetal won in Yankton (VS) de wereldtitel indoor op het onderdeel recurve.

Ook Steve Wijler maakte deel uit van het succesvolle team. Het drietal klopte in de finale Australië (5-1), nadat in de halve-eindstrijd was afgerekend met Oekraïne (5-3).



Ook kans op individuele titel

Van den Berg kan ook nog de individuele wereldtitel veroveren. Hij staat in de finale van de recurve tegenover de Japanner Daisuke Tomatsu.