'Voorlopig nog niet aan de tapas', reizigers op Eindhoven Airport gedupeerd door staking Transavia

EINDHOVEN - 'We zeiden een paar uur geleden nog dat we vanmiddag lekker aan de tapas zouden zitten', zegt een Belgische vrouw die naar het Spaanse Valencia zou reizen. Maar ze moet voorlopig geduld hebben: haar vlucht vanaf Eindhoven Airport is door de staking van de piloten van Transavia maandagochtend meer dan vijf uur vertraagd. "Dit is erg jammer, we hebben er ontzettend naar uitgekeken."

Ze is niet de enige reiziger die de dupe is van de staking. Tien vluchten stonden er gepland vanaf Eindhoven. Drie daarvan zijn geannuleerd, naar Kopenhagen, Malaga en Innsbruck. Vier vluchten zijn naar de middag verplaatst, waardoor latere vluchten ook zijn vertraagd. De piloten pleiten met hun staking voor een betere CAO. Ze willen vooral een regelmatiger rooster.

Noodgreep

Volgens Joost van Doesburg, van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, is de staking een noodgreep. "Ik begrijp goed dat het frustrerend is voor de zevenduizend gedupeerde reizigers in Nederland. En het doet ons ook pijn. Maar het management van Transavia is hier verantwoordelijk voor."

De piloten willen beter weten waar ze aan toe zijn, stelt Van Doesburg. "Nu kan Transavia de roosters twaalf uur voor een vlucht zomaar wijzigen waardoor een ochtendvlucht ineens een middagvlucht wordt. Daarmee lopen privéafspraken van piloten in de soep. Het gaat dus niet om een geldkwestie, maar om de grip terug te krijgen op het privéleven. Dat is ons doel na maanden vruchteloos onderhandelen."

Ontzettend vervelend

Een woordvoerder van Transavia laat weten mee te leven met de reizigers. "We vinden het ontzettend vervelend dat dit over de rug van de reizigers gebeurt die lang hebben uitgekeken om met de krokusvakantie weg te gaan."

Volgens de vliegtuigmaatschappij hebben ze er alles aan gedaan om met de onderhandelaars in gesprek te komen. "We hebben voorstellen gedaan, ook om een bemiddelaar aan te stellen, maar desondanks is deze actie wel doorgegaan. We proberen de overlast voor de passagiers tot het minimum te beperken."

Dus nu... wachten

Intussen zit er voor de reizigers op het vliegveld niks anders op dan wachten. "We gaan elk jaar met zijn tweeën een paar dagen weg, zonder kinderen", zegt er eentje. "Ik hoop dat het gaat lukken."

Een ander: "Vijf uur vertraging is vervelend, maar erger is het als je helemaal niet meer kan gaan."