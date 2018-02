Hendrik (23) gaat met een bestelauto vol medische spullen naar Gambia

TILBURG - Drie jaar geleden gooide Hendrik de Kok uit Tilburg het roer volledig om. Het onverwachte overlijden van zijn vader had hem aan het denken gezet. Mensen helpen in oorlogs- of rampgebieden, is sinds die tijd ‘helemaal zijn ding’.

De afgelopen jaren reisde hij onder meer naar een Grieks eiland om vluchtelingen te helpen. Maar ook in Macedonië, Duinkerke en Libanon stak hij vluchtelingen een helpende hand toe. Sinds een paar jaar volgt de 23-jarige Tilburger een opleiding tot verpleegkundige.

Tot de nok

Zondag vertrok hij met de auto richting Gambia voor een stageperiode op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Brikama. Hij rijdt samen met de organisatie Go for Africa, die met 24 bestelauto’s onderweg is naar het Afrikaanse land.

De Kok gaat niet met lege handen. Zijn bestelauto is tot de nok toe gevuld met medische spullen. “Ik heb een oproep gedaan via Facebook. Dat is een aantal keren gedeeld. Vervolgens kreeg ik uit het hele land medische spullen toegestuurd, variërend van verbandmiddelen, bloeddrukmeters, sondevoeding tot spuiten en naalden. Ook kreeg ik spullen van mijn oude stages de Leyhoeve en het Elisabeth Ziekenhuis”, vertelt De Kok.

Röntgenfoto

Over drie weken hoopt hij in Gambia aan te komen in Brikama. Naast het uitdelen van de medische spullen wil De Kok vooral veel leren. “Ik ga nu in een ziekenhuis werken waar de zorgstandaard een stuk lager is dan in Nederlandse ziekenhuizen. Ik ben benieuwd hoe het eraan toe zal gaan. In Nederland kun je al snel een röntgenfoto of een MRI laten maken. Die mogelijkheden zijn in Gambia niet altijd voorhanden. Ik vraag me af hoe ze dat oplossen en welke keuzes ze moeten maken.”

De Kok heeft zijn carrièrepad al uitgestippeld. “Mijn droom is om ooit voor een organisatie als Artsen Zonder Grenzen te mogen werken”, klinkt het vastberaden.