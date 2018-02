'Ik ben nog hoopvol gestemd', Willy van de Kerkhof schrikt niet van puntenverlies PSV

EINDHOVEN - De strijd om de landstitel in de eredivisie voetbal lijkt weer spannend te worden. Koploper PSV verspeelde zaterdagavond dure punten tegen Heerenveen en naaste achtervolger Ajax profiteerde, door met 1-0 te winnen bij PEC Zwolle. "Het wordt heel krap als we van Feyenoord verliezen", vertelt clubicoon Willy van de Kerkhof.

"Het was een heerlijke eerste helft", blikt Van de Kerkhof terug op de wedstrijd tegen Heerenveen. Maar toen kreeg sterspeler Hirving Lozano vlak voor rust rood vanwege een slaande beweging en stortte PSV in.

"Iets dat je niet verwacht van hem", meent Van de Kerkhof. "Je wéét dat je als voorhoedespeler meestal de schoppen krijgt. Een slaande beweging op het middenveld... tja, dat is een rode kaart. Dit was de ommekeer in de wedstrijd. Daarna was PSV niet meer bij machte om Heerenveen pijn te kunnen doen. Eigenlijk mogen we achteraf blij zijn met dit gelijkspelletje."

Freewheelen

Zo snoept de ploeg van coach Jurgen Streppel dit voetbalseizoen vijf punten af van de koploper. De wedstrijd in Heerenveen ging in september al met 2-0 verloren. "Heerenveen is een beetje een angstgegner", knikt het clubicoon. "Maar ik denk dat als Lozano geen slaande beweging had gemaakt, PSV de tweede helft freewheelend was ingegaan. Met elf tegen elf kun je de voorsprong nog uitbouwen. De rode kaart was toch een beetje een smet op de wedstrijd."

Het verbaast de ex-international wel dat scheidsrechter Higler degene die Lozano vasthield niet bestrafte. "Dat is frappant. Meteen de rode kaart trekken en dan niet meer kijken naar de hoofddader. Als die niet trekt aan Lozano, zal hij ook geen slaande beweging maken." Wat hem ook niet helemaal lekker zit is dat Klaas-Jan Huntelaar zondag geen rode kaart kreeg voor een vergelijkbare slaande beweging tijdens de wedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle. "Dan had Huntelaar ook van het veld gemoeten. Maar ja, de een ziet het niet en de ander wel."

'Het wordt heel krap'

Komend weekend wacht PSV de topper tegen Feyenoord. Verspeelt de ploeg van Phillip Cocu ook daar punten, dan komt Ajax - als ADO Den Haag opzij wordt gezet - écht dichtbij.

"Dan wordt het heel krap, maar daar ga ik nog niet vanuit", vertelt Van de Kerkhof. "Dit PSV moet bij machte zijn om Feyenoord te verslaan. Het puntverlies tegen Heerenveen is een incident geweest. Ik denk dat PSV, als het - afgezien van Lozano - op volle sterkte aantreedt tegen Feyenoord, in staat moet zijn te winnen. Ik ben nog hoopvol gestemd voor het verdere verloop van de competitie. Hoewel het heel moeilijk wordt zonder de twee punten die we zaterdag weggaven."