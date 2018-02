Braboneger kiest voor tv-aanbieding en zegt optreden in stadion van Willem II af

TILBURG - Steven Brunswijk, beter bekend als de Braboneger, heeft zijn optreden in het stadion van Willem II geannuleerd. Hij heeft een aanbieding gehad die zo goed was dat hij die niet kon afslaan. Wat die aanbieding is, kan hij vanwege de geheimhoudingsplicht nog niet zeggen. "Maar het is een aanbieding die maar eens in je leven voorbijkomt."

Brunswijk zou op 16 juni met 'Braboneger and Friends' optreden voor zo'n tweeduizend mensen. Dat dat niet meer doorgaat, is volgens Brunswijk hartstikke jammer. "Het was een optreden voor de Tilburgers. We hebben nog gekeken of de de datum kunnen wijzigen, maar dat lukte niet meer. Ik geef deze wens niet op, wil zeker nog optreden in het stadion. Misschien volgend jaar."

Wat voor aanbieding de Braboneger voorrang geeft, kon hij nog niet zeggen. "Maar ik weet zeker dat iedereen het zal begrijpen als het bekend mag worden."

Inspiratie

Eerder liet Brunswijk aan Omroep Brabant weten volop inspiratie te hebben voor zijn show. "Ik wil mensen het verhaal vertellen van toen ik pas naar Nederland kwam. En ook hoe ik op m’n achttiende in de schulden zat. Je moet hard werken en gas geven en niet anderen de schuld geven. Jij bent de bestuurder van jouw leven."

Ook had hij het specifiek voorzien op het Willem II-stadion. "Ziggo Dome of de Kuip, daar ben ik niet van. Ik ben in Tilburg opgegroeid dus ik wil het hier doen", zei hij.

Voorbereidingen

De voorbereidingen waren zelfs al in volle gang en enkele kaarten waren al verkocht. Daar komt nu een streep door. "We konden het optreden gelukkig nog makkelijk afzeggen", zegt Aaron Jansen van Bureau Marquis Evenementen, die het optreden zou organiseren. "De mensen die al kaartjes hadden gekocht, krijgen hun geld terug."