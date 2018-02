Maaspoort vreest mythisch monster, of toch niet?

DEN BOSCH - Sommigen weten het zeker, anderen hebben er nog nooit van gehoord. Afgelopen weekend zagen meerdere mensen in de Bossche wijk Maaspoort dat een bordje in het water op mysterieuze wijze bewoog. En dus rees de vraag: zou er een monster rondzwemmen in de Noorderplas?

“Als het vissen zijn, dan moeten het wel héél grote vissen zijn”, zegt een van de ooggetuigen. Op Facebook zag ze zelfs filmpjes dat het bord wel drie meter door het water bewoog. “Zelf heb ik gezien dat er in het water iets aan het bordje zat waardoor het boven water verplaatste."

Niet alle inwoners van de wijk in Den Bosch zijn gevoelig voor het gerucht over een monster. De meesten laten zich dan ook niet tegenhouden om een rondje te lopen om de plas. “Is het echt zo, een monster? Nou we maken nog eens wat mee hé."

Slang

‘Het monster van de Maaspoort’ klinkt misschien als een slecht sprookje, maar zou er een kleine kans zijn dat het echt bestaat? In juli waarschuwde wijkmanager Ronnie van Gaal dat er een slang was gesignaleerd rondom de Noorderplas.



Destijds was de slang niet gevaarlijk. Maar wat nou als het dier zich op de bodem van de Noorderplas heeft geëvolueerd tot verschrikkelijk monster? “Dan zouden we in ieder geval een fantastisch verhaal hebben, toch?”, zegt de ooggetuige. “De Maaspoort als toeristische trekpleister. Wie weet!"