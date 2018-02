Kroegbaas slaat overvaller van zich af met stuk gereedschap

TILBURG - Een man met een mes heeft zondagnacht geprobeerd een uitbater van een café in Tilburg te overvallen. Het slachtoffer verdedigde zich waarna de overvaller er zonder buit vandoor ging.

De overvaller kwam tegen sluitingstijd, rond kwart voor twee, het café in de wijk Korvel binnen. Hij had een groot mes in zijn hand en eiste geld van de kastelein.

Gereedschap

Het slachtoffer greep naar een stuk gereedschap en verweerde zich. De overvaller is zonder buit op de fiets gevlucht. De politie heeft nog in de omgeving naar de dader gezocht, maar hij is niet gevonden.