Stomdronken man rijdt met bestelbus huis binnen in Wernhout. 'Ik ben me kapot geschrokken'

WERNHOUT - Een dronken Pool is zondagavond op recreatiepark Parc Patersven in Wernhout met zijn bestelbus een huis binnengereden. De 57-jarige bewoonster was op dat moment met haar huisdieren thuis, maar niemand raakte gewond. "Ik ben me kapot geschrokken', zeg Miranda.

Het is een wonder te noemen dat er niemand gewond raakte. Miranda zat namelijk op de bank in de woonkamer toen het ongeluk gebeurde. De Poolse automobilist verloor rond negen uur de macht over het stuur en boorde de voorzijde van zijn bus in het huis. De gevel van de woning raakte zwaar beschadigd. Ook een lichtmast en tuinhek moesten het ontgelden.



Katten in shock

Maandagochtend is de geramde pui met planken dichtgetimmerd. Het hek in de voortuin, waar de auto zich ook doorheen boorde, ligt versplinterd in het gras. Ook in het huis is het een ravage. "De schade is enorm", zegt Miranda. Ze

is nog niet van de schrik bekomen. Datzelfde geld voor haar twee katten. "De brandweer heeft ze onder het puin uit moeten redden. Ze zitten nu in shock boven", vertelt ze.



Ook wat andere bewonders van het park zijn behoorlijk geschrokken. "Ik fiets hier iedere avond langs. Als je de ravage aan het huis ziet, besef je dat ik als fietser hier niet goed vanaf gekomen zou zijn."

Tien keer te veel

Agenten troffen de 22-jarige bestuurder, die nog maar net zijn rijbewijs heeft, onder invloed van alcohol aan. Uit een blaastest bleek dat hij ruim tien keer te veel alcohol had gedronken dan is toegestaan. De man was te dronken om een verklaring te geven voor zijn capriolen. De politie heeft zijn rijbewijs ingenomen.