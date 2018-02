Ireen Wüst rijdt met nationale ploeg olympisch record, woensdag finales bij ploegenachtervolging

PYEONGCHANG - Ireen Wüst heeft zich maandagmiddag met de Nederlandse ploeg gekwalificeerd voor de halve finale op de ploegenachtervolging. Samen met Antoinette de Jong en Marrit Leenstra ploeg reed Wüst een olympisch record: 2.55,61.

Nederland kwam in de eerste rit in actie en reed daar het olympisch record. De andere landen wisten de tijd van Wüst, De Jong en Leenstra niet te kloppen, waardoor de ploeg bij de snelste vier zat en zich kwalificeerde voor de halve finale.

Tegenstander

Woensdag komt Nederland in de halve finale in actie tegen de Verenigde Staten, de nummer vier tijdens de kwalificatie. In de andere halve finale rijden nummer twee Japan en nummer drie Canada tegen elkaar. Woensdag is het knock-out, dan gaat het niet om de snelste tijden.

