Handjes los en invoegen maar: Jan bedacht een invoegassistent voor vrachtwagens

EINDHOVEN - Een druk op de knop, handjes van het stuur en de auto waarin Jan Loof rijdt, stuurt zichzelf naar links. Alsof het niets is voegt de auto in. Loof werkte de aflopen vier jaar hard aan zijn invoegassistent. Het systeem is bedoeld voor vrachtwagens. Hiermee hoopt Loof het aantal ongelukken met vrachtwagens te verminderen.

Hoewel het systeem wordt getest in een auto, is het bedacht voor vrachtwagens. "Met de hulp van dit systeem hoop ik dat er minder ongelukken komen met vrachtwagens. Voor vrachtwagenchauffeurs is het namelijk lastig om te zien wat er rond de vrachtwagen gebeurt", vertelt Loof.

Omdat het te duur is om het systeem in een vrachtwagen te testen, werd gekozen voor een auto. "Maar de techniek is ook gewoon te gebruiken in een vrachtwagen."

Hoe werkt het?

De invoegassistent is een ondersteuning voor de chauffeur. Loof: "Het systeem duwt het stuurwiel. Dat gebeurt heel subtiel en moet natuurlijk aanvoelen." Nu wordt dat nog in gang gezet door een druk op de knop, maar daar moet verandering in komen. "Uiteindelijk zou het mooi zijn als je met radars en camera's de vrachtwagen het verkeer om zich heen laat analyseren zodat hij uiteindelijk zelf het besluit kan nemen om in te voegen. Maar dat is toekomstmuziek."

Enthousiaste reacties bij DAF

Loof is blij met zijn uitvinding en als het aan hem ligt, krijgen vanaf morgen alle vrachtwagens zijn invoegassistent ingebouwd. "We hebben ook getest met de mensen van DAF en zij waren heel enthousiast. Vooral omdat het zo natuurlijk aanvoelde." Maar zo makkelijk gaat het niet. "Het ligt echt aan de vrachtwagenfabrikanten wanneer de vrachtwagens dit systeem krijgen. De techniek is er dus wat mij betreft wordt het zo snel mogelijk ingebouwd."