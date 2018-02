Ireen Wüst kijkt vol vertrouwen over halve finale heen: 'In finale moet het goed zijn'

PYEONGCHANG - Nederland plaatste zich maandagmiddag met een olympisch record voor de halve finale op de ploegenachtervolging. Woensdag komt het in die halve finale in actie tegen de Verenigde Staten. Ireen Wüst kijkt vol vertrouwen uit naar de finaledag.

De schaatsster uit Goirle was blij met de tijd, naast een olympisch record ook goed voor een baanrecord. “Dit geeft wel vertrouwen”, zei Wüst na de zege tegen de NOS. “Er zitten nog puntjes in die beter kunnen, dus dat is mooi. Dat kunnen we in de halve finale uitproberen en dan moet het in de finale goed zijn.”

Wüst kijkt eigenlijk al naar de finale, Nederland is op papier veel sterker dan de ploeg van de Verenigde Staten. Volgens de olympisch kampioene op de 1500 meter is het niet uitgesloten dat reserve Lotte van Beek de halve finale mag rijden, zodat er één schaatsster gespaard kan worden voor de finale. "Het maakt niet uit wie we wisselen voor Lotte, we zijn een superteam. In welke samenstelling dan ook, we zijn een goed team.”

Antoinette de Jong gaf aan dat Wüst en Leenstra goed hadden gereden, maar dat ze zelf beter had kunnen rijden. "Ik weet wat ik volgende keer beter moet doen. Maar als je zo'n tijd kan rijden en zoveel verbeterpuntjes hebt, dan moet het over twee dagen goed komen."

Wüst hoorde dat De Jong wat negatiever was over haar eigen prestaties. Ze sloeg een arm om haar ploeggenoot en sprak positief: "Je hebt het goed gedaan."