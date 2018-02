Gezin met jonge kinderen niet langer in beschoten huis in Roosendaal: 'Geschokt en aangedaan'

ROOSENDAAL - Het gezin met drie jonge kinderen dat woont in het beschoten huis aan de Amethistdijk in Roosendaal, heeft zijn toevlucht elders gezocht. Dat vertelt een politiewoordvoerder maandag aan Omroep Brabant. Er is nog geen verdachte opgepakt voor de beschieting van afgelopen zaterdagnacht.

De advocaat van het beschoten gezin, Marc Crombach, laat zich niet uit over de verblijfplaats van zijn cliënten. Wel zegt hij dat de familie ‘geschokt en aangedaan’ is.

De gemeente Roosendaal denkt nog na over maatregelen rondom het beschoten huis. Opties zijn de woning helemaal sluiten of zorgen voor cameratoezicht. Burgemeester Jacques Niederer zei zondag: “Mijn prioriteit ligt bij onschuldige omwonenden en voorbijgangers, die er niet om gevraagd hebben. Die zouden slachtoffer kunnen worden.”

In december afgelopen jaar werd er ook al geschoten aan de Diamantdijk in Roosendaal. Tussen de twee schietpartijen bestaat een link. De bewoner van het nu beschoten huis aan de Amethistdijk, is sinds donderdag vrij uit voorarrest. Samen met zijn broer, die nog steeds vastzit, wordt hij verdacht van betrokkenheid bij die andere schietpartij ruim twee maanden geleden. Daarbij raakte een 22-jarige man gewond.

Schietpartij uit frustratie

Die man zou de man wiens huis nu beschoten is en zijn broer en hun families bedreigd hebben. Tenminste, dat is de lezing van Ed Manders. Hij is advocaat van de broer die nog vastzit voor de schietpartij in december. Over beide broers zegt hij: “Ze zijn steeds naar de politie gegaan om te zeggen: ‘Mijn familie wordt bedreigd, mijn vrouw en kinderen worden bedreigd. Doe er wat aan!’"

Volgens de raadsheer is die situatie op 5 december uit de hand gelopen. Een van de broers zag de 22-jarige plaatsgenoot in zijn auto rijden. “Samen zijn de broers erachteraan gegaan en dat is tot een schietpartij gekomen. Dat ging uit frustratie."

Vergelding?

Manders vervolgt: “En nu denken wij dat hij geschoten heeft op het huis van de man die dus net geschorst was uit voorarrest.” De politie laat zich vooralsnog niet uit over mogelijk verbanden. Burgemeester Niederer sprak zondag over een conflict tussen Marokkaanse families over drugs. Advocaat Manders ontkent ten stelligste dat er drugs in het spel is.

Advocaat Crombach zegt over zijn cliënt dat hij al jaren niet in contact is geweest met politie of justitie.