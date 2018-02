Ouders van Peter van der Vorst binnen één week overleden

BREDA - Een zeer verdrietige periode voor RTL-programmamaker Peter van der Vorst (46) uit Breda. In nog geen week tijd verloor hij beide ouders.

De moeder van Peter overleed vorige week zondag op 77-jarige leeftijd. Afgelopen zaterdag stierf zijn 82-jarige vader. Beide ouders waren al een tijd ziek en werden verzorgd in een hospice. Moeder Van der Vorst leed aan kanker en vader kreeg een herseninfarct, vertelt Peter maandag aan de Telegraaf.

'Echte gentleman'

Tussen de uitvaartplechtigheid van zijn moeder en het overlijden van zijn vader zat nog geen 24 uur. "Pa overleed aan de gevolgen van zijn ziekte en een gebroken hart. Als een echte gentleman heeft hij zijn vrouw voor laten gaan. Hij is vredig ingeslapen", aldus Peter.

De presentator zegt dat het een ongelooflijk moeilijke tijd voor de familie is, maar dat hij vrede heeft met alles wat er is gebeurd. "Hoe moeilijk het voor mijn broer en voor mij ook is, we zijn blij dat ze nu weer samen zijn.”

Tweede afscheid

Peter van der Vorst is momenteel bezig met de voorbereiding van de tweede uitvaart. Het afscheid is woensdag in Breda.