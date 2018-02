Staking voorbij, vliegtuigen van Transavia vliegen weer

EINDHOVEN - De eerste vluchten van Transavia vanaf het vliegveld in Eindhoven zijn vertrokken. Met een vertraging van ongeveer zes uur vloog de eerste vlucht om 13.29 uur naar Lissabon.

De piloten staakten maandagochtend om zo te strijden voor een betere CAO. Ze willen vooral een regelmatiger rooster. Tien vluchten stonden  gepland vanaf Eindhoven. Drie daarvan zijn geannuleerd: naar Kopenhagen, Malaga en Innsbruck. Andere vluchten liepen grote vertraging op. 

Gedupeerd

In heel Nederland zijn er ongeveer zevenduizend mensen gedupeerd geraakt door de staking. Maar volgens Joost van Doesburg, van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, is de staking een noodgreep. "Ik begrijp goed dat het frustrerend is. En het doet ons ook pijn. Maar het management van Transavia is hier verantwoordelijk voor."

Een woordvoerder van Transavia keurt de actie juist af. "We vinden het ontzettend vervelend dat dit over de rug van de reizigers gebeurt die lang hebben uitgekeken om met de krokusvakantie weg te gaan."

