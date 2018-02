Politiemol Mark M. speelde jarenlang geheime informatie door aan criminelen en krijgt 5 jaar cel

DEN BOSCH - De rechtbank in Den Bosch heeft politiemol Mark M. (31) veroordeeld tot vijf jaar cel. Volgens de rechtbank is er genoeg bewijs dat de ex-politieman vertrouwelijke gegevens lekte. "Zonder enige professionele aanleiding heeft hij grote hoeveelheden informatie opgevraagd", oordeelde de rechtbank. Hij heeft daarmee zijn ambtsgeheim geschonden.

Volgens de rechtbank bestaat het gevaar dat de politiemol, die niet bij de uitspraak aanwezig was, zal vluchten. Daarom is het bevel van de rechter dat hij direct gevangen moet worden genomen.

De belangrijkste medeplichtige in de zaak, Mark S. uit Veldhoven- die als enige verdachte ook bij de uitspraak aanwezig was - kreeg drie jaar gevangenisstraf opgelegd. Hij bewaarde de gelekte informatie en regelde ontmoetingen. Andere verdachten kregen twaalf maanden en vier maanden cel opgelegd. Een laatste verdachte werd vrijgesproken.

Alles en iedereen

Volgens de rechtbank raadpleegde de politiemol het politiesysteem voor 'alles en iedereen'. Hij voerde 28.541 zoekopdrachten in meer dan drie jaar tijd in. Daar was hij niet toe bevoegd, waardoor volgens de rechter computervredebreuk is bewezen.

De beschuldiging dat hij geld kreeg voor zijn diensten achtte de rechter onvoldoende bewezen. Maar wat wél is bewezen, is dat hij beloftes aannam van afnemers in ruil voor de informatie. Dat ziet de rechtbank als omkoping.

De rechtbank laat met de uitspraak weinig heel van de verdediging van M.. Volgens de advocaat van M., Jan-Hein Kuijpers, was de zaak tegen zijn cliënt er een met 'wel heel weinig bewijs en veel aannames'. M. verdedigde zichzelf door te stellen dat hij geen vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt in ruil voor geld. De straf is een overwinning voor het Openbaar Ministerie, dat ook vijf jaar cel had geëist.

De politiemol was net als drie andere verdachten niet bij de uitspraak. Maar hij benadrukte al eerder dat hij niet vluchtgevaarlijk zou zijn. Hij zou niet steeds op en neer willen vliegen vanuit Oekraïne, waar hij een nieuw bestaan wil opbouwen. De rechtbank oordeelde maandag dus dat ze hem wél als vluchtgevaarlijk beschouwt.

Nationale recherche

Mark M. werkte bij de Nationale Recherche in de regio Eindhoven. Zijn werkgever kwam hem op het spoor toen er vertrouwelijke documenten opdoken in een andere zaak. Er lagen op meer plekken vertrouwelijke stukken, waaronder bij een wietkweker, een autohandelaar en bij zijn ouders in Weert. Volgens politie en OM kreeg hij daarvoor ook betaald.