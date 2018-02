Ronald en Inge reizen in een camper door Scandinavië om de juiste school voor hun kinderen te vinden

TøNDER - Een half jaar reizen in een camper om op zoek te gaan naar de essentie van onderwijs en opvoeding. Ronald Heidanus en Inge van de Goor uit Tilburg zijn begin deze maand samen met hun drie kinderen begonnen aan een reis door Scandinavië.

Tijdens de reis bezoeken ze scholen in Denemarken, Zweden en Noorwegen. Finland slaan ze over, omdat ze al veel van de onderwijsmethoden in dat land weten. "We willen juist allemaal nieuwe manieren van onderwijs ontdekken", vertelt Ronald.

"In Nederland wordt er vaak gezeurd op het onderwijs, maar er gebeurt niets. Niet dat wij meteen het hele onderwijs in Nederland willen veranderen. We doen het vooral voor onszelf en onze ontwikkeling als docent." De hele reis houden ze bij via de blog Education on Tour.

Kinderen

Ook de drie kinderen van Ronald en Inge, Feie, Jonah en Leiah, zijn mee op reis. Zij krijgen les op de scholen die bezocht worden. Maandag was de eerste dag op de school Marieskolen in Tønder (Denemarken). Ronald merkt veel verschillen met het Nederlandse onderwijs. "Het valt me op dat kinderen op school gemotiveerd worden om te participeren en ze luisteren goed, ook als het over maatschappelijke onderwerpen gaat", vertelt Ronald. "In Nederland was de boel allang afgebroken door de kinderen."

Voor de kinderen is het wennen om steeds naar een nieuwe school te gaan, maar ze spreken Engels waardoor ze zich goed kunnen redden. Want de meeste kinderen in Denemarken spreken vloeiend Engels. "En anders vertalen we het voor ze, want wij zijn er ook bij tijdens de lessen." En van heimwee is er geen sprake.







Terug naar Nederland

Rond oktober komt het gezin terug. De kinderen volgen in de tussentijd een Nederlands onderwijsprogramma, zodat ze geen achterstand oplopen. Wat ze na de reis gaan doen weten Ronald en Inge nog niet. "Inge heeft onbetaald verlof genomen en ik heb mijn ontslag ingediend. Wat ik bij terugkomst ga doen weet ik nog niet, maar dat zien we dan wel weer."