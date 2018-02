Beestachtige verkrachting bejaarde vrouw in 1997 toch niet opgelost, DNA-match is onvoldoende bewijs

BREDA - Een 42-jarige man uit Dongen is maandag door de rechtbank in Breda vrijgesproken van een brute verkrachting van een bejaarde vrouw in 's Gravenmoer bijna twintig jaar geleden. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs dat de man de dader is of dat het ging om gedwongen seks. De oude verkrachtingszaak kwam opnieuw aan het rollen na een DNA-match in 2015.

Het destijds 70-jarige slachtoffer lag op maandagavond 19 mei 1997 rond elf uur in haar bed te slapen toen er plotseling een jonge man aan de rand van haar bed stond. Hij had het alarmsysteem van de woning omzeild en drong de slaapkamer binnen. De dader zou de bejaarde vrouw op beestachtige wijze hebben misbruikt. Het slachtoffer verzette zich hevig en raakte daarbij gewond. Pas anderhalf uur later kon ze alarm slaan.

Wangslijm

Jarenlang bleef een verdachte buiten beeld, totdat haar buurjongen in 2015 door de politierechter werd veroordeeld voor een geweldsmisdrijf. Het wangslijm dat bij de man werd afgenomen, zorgde voor een DNA-match.

LEES OOK: OM: DNA-hit in 18 jaar oude verkrachtingszaak bejaarde vrouw uit 's Gravenmoer

De verdachte heeft altijd ontkent het slachtoffer te hebben verkracht. Wel zou hij een dag voor de verkrachting, vrijwillige seks met de vrouw hebben gehad. Het sperma dat na de verkrachting bij de vrouw werd gevonden, zou volgens hem van dit vrijwillige liefdesspel zijn geweest.

Sperma

Ook het slachtoffer zelf zegt dat het niet haar buurjongen is geweest die haar heeft misbruikt. Bovendien zegt ze niet te weten of de verkrachter zijn daad ook heeft kunnen voltooien. Mogelijk is er dan ook geen sperma van een andere man op haar lichaam achtergebleven.

LEES OOK: Verdachte van beestachtige verkrachting bejaarde vrouw 's-Gravenmoer: 'Het was vrijwillige seks'

Andere sporen, zoals een gebitsafdruk in het gezicht van de vrouw, leiden niet naar de man uit Dongen. De tanden in de bijtwond zouden scheef hebben gestaan, maar daar zijn geen foto's meer van. Bovendien heeft de verdachte zijn scheve gebit recht laten zetten.

Hoger beroep

De rechter kon dan ook niet anders oordelen dan de verdachte vrij te spreken. De officier van justitie vindt het een 'onbegrijpelijk vonnis' en gaat in hoger beroep.