Ze is weer thuis: ontsnapte Amerikaanse zeearend Lady Maya gevangen in Goirle

Lady Maya is weer terug.

GOIRLE - Zeearend Lady Maya is weer thuis. Medewerkers van safaripark Beekse Bergen hebben maandagmiddag in de wijk Boskes in Goirle de Amerikaanse zeearend weten te vangen. Dat heeft safaripark Beekse Bergen bekendgemaakt. Het lukte een van de vaste verzorgers rond drie uur om de zeearend op de handschoen te krijgen.

De Amerikaanse zeearend verdween dinsdag 13 februari uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Daar is ze al jarenlang een publiekstrekker tijdens de roofvogelshow. De zeearend vertrok na een conflict met een groepje meeuwen tijdens de show en keerde niet meer terug.

De afgelopen dagen meenden meerdere mensen het dier te hebben gezien. Het spoor leidde onder meer naar Oosterhout, Tilburg, Dorst en de omgeving van Goirle. De verzorgers van de zeearend hadden al gemeld dat de vogel gemakkelijk zou kunnen overleven buiten het park.