Winkels en woningen getroffen door stroomstoring in Eindhoven

EINDHOVEN - Een deel van de winkels en woningen in het Eindhovense stadsdeel Stratum is maandagmiddag getroffen door een stroomstoring. Verschillende winkels aan de zuidkant van de Heezerweg, sloten de deuren. Op de deur hing een briefje waarop staat dat er geen stroom was, aldus een omwonende. Aan de noordkant van de Heezerweg, hadden de mensen wel stroom. Rond 16.40 uur hadden monteurs de problemen verholpen, aldus Enexis. De oorzaak was een defecte kabel aan de Leenderweg.

Bij Enexis kwam om acht minuten voor vier een melding van de storing binnen. Door een storing in het systeem kon Enexis niet zeggen hoeveel mensen gedupeerd zijn geweest.

Bij Omroep Brabant kwamen meldingen binnen van een gebied tussen de Hoplaan en het Kalmoesplein.

Eerder stroomstoring door graafwerkzaamheden

Eerder op de middag was er in Eindhoven al een stroomstoring bij de Boschdijk, die ontstond bij graafwerkzaamheden. Die storing die rond één uur ontstond, was een uurtje later verholpen.